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Bir haftada 32 şahsa uyuşturucudan işlem yapıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 haftada 32 şahsa uyuşturucuyla mücadele çalışmalar kapsamında işlem yapıldı.



Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan son 1 haftalık çalışma kapsamında 16 farklı olayda 32 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuyla yakalanan 32 şahıs hakkında işlem yapıldı. Polis ekipleri aynı zamanda son 1 haftalık 16 farklı olayda 3.60 gram esrar, 37.33 gram metamfetamin, 29.2 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 6 adet mermi ele geçirildi.



Öte yandan yine yapılan çalışmalar kapsamında hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs, hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ü. isimli şahıs ve yine hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.U.B. isimli şahıslar da yakalanarak yapılan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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