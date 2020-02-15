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Bir kişi araçta ölü olarak bulundu

Adıyaman’da bir kişi hafif ticari araçta başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu.

Adıyaman'da bir kişi hafif ticari araçta başından tüfekle vurulmuş olarak bulundu.


Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi Şehir Çöplüğü yolunda meydana geldi. Vatandaşlar yol kenarında park halindeki 06 RJ 506 plakalı hafif ticari araç içerisinde bir kişiyi hareketsiz bir şekilde kanlar içinde görünce durumu polise bildirdi.


Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi geldi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri araçtaki şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Araçta bulunan kişinin Mehmet Ü. (50) olduğu ve yanında tüfek bulunduğu öğrenildi.


Ön otopsi yapıldıktan sonra cumhuriyet savcısının talimatları ile şahsın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma morguna kaldırıldı. Olayın intihar olasılığının yüksek olduğu ancak bunun otopsiden sonra kesinleşeceği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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