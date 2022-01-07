Bir yılda 78 adet tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021 yılında il genelinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalar kapsamında 24 bin 440 adet makaron, 25 adet silah, 78 adet tarihi eser, 230 paket kaçak sigara, 5 kilo 390 gram sahte deterjan, 1 kilo 565 gram sahte gıda maddesi, 1 kilo 603 gram sahte temizlik maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler jandarma ekiplerince muhafaza altına alınırken olaylarla ilgili yakalanan şahıslar hakkında da yasal işlem yapıldı.