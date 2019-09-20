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Bir yıllık emekleri küle döndü

Adıyaman’da tütün iskelesinde asılı yaklaşık 700 kilo tütün yangında küle döndü.

Adıyaman'da tütün iskelesinde asılı yaklaşık 700 kilo tütün yangında küle döndü.


Olay, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi 2743 Sokakta meydana geldi. Doğan Cömert ve Deniz Tuncay'a ait tütün çadırında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iskelede asılı tütünlere sıçradı.


Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürülürken, yaklaşık 700 kilo tütün yandı. Üreticinin 1 yıllık emeği yangında küle döndü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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