İhlas Haber Ajansı

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Birçok hırsızlığın zanlısı tutuklandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde bir çok işyerinden hırsızlık yapan şahıs yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir çok işyerinden hırsızlık yapan şahıs yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.


Adıyaman'ın Besni ilçesi ve Gölbaşı ilçesi başta olmak üzere bir çok ilde hırsızlık olayına karışan Mehmet Ö., polisin sıkı takibi ve çalışmasıyla yakayı ele verdi. Hırsızlık zanlısı çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Polisin uzun süren takibi sonucunda yakalanan Mehmet Ö.'nün, Mersin, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa illerinde hırsızlık yaptığı öğrenildi.

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