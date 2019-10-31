İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Biri gözcülük yaptı diğeri çaldı

Adıyaman’da bir sitenin bahçesinde bulunan motosikleti çalan kişiler güvenlik kamerasına yakalandı.

Adıyaman'da bir sitenin bahçesinde bulunan motosikleti çalan kişiler güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde şahıslardan birinin gözcülük yaptığı, diğerinin de motosikleti çaldığı görüldü.


Olay, Karapınar Mahallesi 27107 Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. Bahçede bulunan motosiklet, direksiyon kilidi kırılarak çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, iki kişiden biri gözcülük yaparken, diğerinin ise Fatih Doğan'a ait motosikletin direksiyon kilidini kırarak çaldığı görüldü.


Motosikletinin çalındığını fark eden motosiklet sahibi durumu polise bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.