Birinci derece sit alanında kaçak kazı operasyonu: 7 gözaltı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapan 7 şahıs, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Yukarısöyütlü yakınlarında define aramak için kazı yapan A.G., A.U., O.Ş., M.Ş., C.D., A.Ü. ve A.Ş. isimli şahıslara yönelik jandarma ekiplerince operasyon yapıldı. 1. derece sit alanında kazı yapan 7 şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Burada gözaltına alınan 7 şahıs jandarma karakoluna götürülürken 2 adet jeneratör, 3 adet hilti, 60 metre kablo, 5 adet kırıcı uç, 4 adet delici uç, 1 adet balyoz, 3 adet kazma, 3 adet kürek, 1 adet mala, 1 adet manivela, 1 adet falçata, 1 adet kova, 1 litre motor yağı, 2,5 metre seyyar lamba, 20 metre halat, 4 adet bakır çubuk, 2 adet kırıcı burç, 1 adet 20 litrelik mazot bidonu ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.