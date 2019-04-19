Birinci sınıf öğrencilerinden göz dolduran etkinlik

Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Sınıf Öğretmeni Özlem Gündüz'ün açılış konuşmalarından sonra Okul Müdürü Abubekir Turmaz bir selamlama ve teşekkür konuşması yaptı.

Programda bir konuşma yapan Okul Müdürü Abubekir Turmaz, bu tür etkinliklerin öğrenciler üzerinde olumlu etki bıraktığını, öğrencilerin öz güvenlerinin arttırılması için sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık verdiklerini belirterek, sınıf öğretmeni Özlem Gündüz, veliler ve öğrencilere teşekkür etti.

Sınıf öğretmeni Özlem Gündüz'ün koordinesinde Cumhuriyet İlkokulu 1-E sınıfı öğrencileri bir birinden güzel ve başarılı sunum gerçekleştirerek, izleyenleri kendilerine hayran bıraktılar. Son olarak öğrencilere okuma belgeleri verildi.