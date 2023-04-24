İhlas Haber Ajansı

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Bisiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Muhammed Aydın idaresindeki 02 AG 760 plakalı otomobil ile 8 yaşlarındaki Muhammed Yusuf Delibaşı idaresindeki bisiklet Yenisanayi Mahallesi 2890 sokak yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Muhammed Yusuf Delibaşı yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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