Bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı: 1 yaralı

Adıyaman'da, bisiklet süren 12 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Osman A., idaresindeki 34 F 4142 plakalı otomobil Yeni Mahallede bisiklet süren 12 yaşındaki Ali Şahin'e çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Şahin, olay yerine gelen sağlık 112 Acil Sağlık Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.