İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bisiklet süren çocuğa otomobil çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, bisiklet süren 12 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da, bisiklet süren 12 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Osman A., idaresindeki 34 F 4142 plakalı otomobil Yeni Mahallede bisiklet süren 12 yaşındaki Ali Şahin'e çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Şahin, olay yerine gelen sağlık 112 Acil Sağlık Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.