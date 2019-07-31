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Bisikletin çarptığı belediye görevlisi yaralandı

Adıyaman’da, bisikletin çarptığı belediye görevlisi yaralandı.

Adıyaman'da, bisikletin çarptığı belediye görevlisi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Zombaba Cami yakınlarında kaldırımlarda temizlik yapan Adıyaman Belediyesi temizlik görevlisi Bekir Şimşek'e, Ahmet S., idaresindeki bisiklet çarptı. Bisikletin çarpması sonucu yaşanılan kazada Bekir Şimşek yaralandı. Yaralı temizlik görevlisi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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