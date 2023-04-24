İhlas Haber Ajansı

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Bisikletten düşen kişi ağır yaralandı

Adıyaman’da, kullandığı bisikletin dengesini kaybederek düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Adıyaman'da, kullandığı bisikletin dengesini kaybederek düşen kişi kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.


Adıyaman merkez 3.Çevre Yolu 2498 Sokak yakınlarında kullandığı bisikletin kontrolünü kaybeden 66 yaşındaki Mustafa Korkmaz, bisikletiyle birlikte düştü. Düşme sonucu yaralanan Mustafa Korkmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Burada tedavi altına alınan Mustafa Korkmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

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