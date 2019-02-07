Bocce hakem kursu sona erdi

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği "Bocce Aday Hakem Kursu" sona erdi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Eğitim Kurulu üyesi Zeynel Abidin Şenlik tarafından verilen ve 2 gün süren eğitimlere 19 bocce aday hakemi katıldı. Bocce aday hakem kursunun ilk gününde kursiyerlere bocce oyun kuralları, bocce sporu ve temel hakemlik eğitimleri verilirken, kursun ikinci gününde uygulamalı teorik ve sinevizyonla verilen eğitimlerle tamamlandı.

Bocce sporuna ilginin her geçen gün artmasıyla ortaya çıkan hakem ihtiyacının giderilmesi amacıyla hakem kursu açıldığını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Bocce bowling ve dart sporunda lisanslı sporcu sayımız 3 binin üzerinde. Ayrıca okul sporlarına 234 okul takımı müracaat etmesi ilimiz için büyük bir başarı. Bu nedenle Adıyaman'da her geçen gün artan sporcu sayısına karşılık düzenlenen müsabaka ve organizasyonlarda hakem ihtiyacını gidermek amacıyla hakem kursları düzenledik" diye konuştu.

Adıyaman'da bocce branşının yıldızı parlayan branşlar arasında olduğuna dikkat çeken İl Müdürü Fikret Keleş, Türkiye'de en fazla lisanslı sporcu sayısının ve takımın Adıyaman'da olduğunu söyleyerek hakem kursuna katılan kursiyerleri tebrik etti.