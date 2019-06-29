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Bölge trafik ekipleri alkol uygulaması yaptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş Karayolu üzerinde bölge trafik ekipleri tarafından sürücülere alkol uygulaması yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş Karayolu üzerinde bölge trafik ekipleri tarafından sürücülere alkol uygulaması yapıldı.


Gölbaşı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği polisleri tarafından Kahramanmaraş karayolu istikametinden Malatya istikametine giden sürücülere alkol ve ehliyet uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu ile konuşmamaları ve yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

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