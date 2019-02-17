Bomba yüklü araç ihbarı polisi kırmızı alarma geçirdi

Edinilen bilgilere göre, Kayalık Mahallesi Karadağ Mesire alanı içerisinde 63 plakalı otomobil ile 27 plakalı minibüsün içerisinde bulunan şahısların elektrik kablolarıyla uğraştığını araçlarda bomba olabileceğine dair polis ekipleri ihbar aldı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri araçlarda bulunan şahısları araçlardan indirerek üst araması ve GBT sorgulaması yaptı. Didik didik aranan araçlarda herhangi bir patlayıcı maddeyle karşılaşılmadı. Kimlik kontrollerinde de her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmayan 3 şahıs serbest bırakıldı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmalar sonrası olay yerinden ayrıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.