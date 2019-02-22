Boynuz uzunluğu 127 santim olan yaban keçisi avlandı

Adıyaman'da Amerikalı avcı 127, Kanadalı avcı ise 110 santim boynuz uzunluğundaki yaban keçisini avladı.

Av turizmi kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı avcıların gözdesi olan Adıyaman'da av kotası kapsamında avcılık yapılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri gözetiminde gerçekleşen av için Adıyaman'a son olarak Kanadalı Avcı Brian Adam Hauck ve Amerikalı Avcı Patrick Barley Hulbert gelerek avlandı.

Amerikalı Avcı Patrick Barley Hulbert Çelikhan Akdağ Devlet Avlağında boynuz uzunluğu 127 santim olan 11 yaşındaki tekeyi avladı.

Kanadalı Avcı Brian Adam Hauck Sincik Devlet Avlağında boynuz uzunluğu 110 santim olan 9 yaşındaki tekeli avladı.

Adıyaman'da sayıları 3 bin 200'ü bulan yabani dağ keçisi Koru, Hisar-Şengil, Halluf, Zivar, Ulubaba, Olgunlar, Meydan, Akdağ, Çekirge, Sincik, Şahkolu ve Akçalı sahalarında belirli kota ile ihale edilerek avlanılmasına izin veriliyor. Av gelirlerinin bir kısmı köy tüzel kişiliklerine aktarılıyor.

2018-2019 yılı av turizmi kapsamında şuana kadar 8 avcının avlandığı öğrenildi.