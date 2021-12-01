Bozat'tan Adıyaman'ın il oluşunun 67. yıldönümü mesajı

Mehmet Levent Bozat, Adıyaman'ın il oluşunun 67. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

1 Aralık 1954 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararla il olan Adıyaman'ın il oluşunun 67. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan CHP Adıyaman İl Hukuk Sorumlusu ve İl Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Levent Bozat, Adıyaman'ın zengin bir kültürle yoğrulduğunu söyledi.

İl Başkan Yardımcısı Mehmet Levent Bozat, “Gerek kültürü ile gerekse turizm potansiyeli ile ilk çağlardan bugüne kadar önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Adıyaman, Türkü- Kürdü, Alevisi-Sünnisi hep birlikte huzur ve barış içerisinde yaşadıkları bir kenttir. Huzurun ve barışın etkin olduğu ilimizde bir çok medeniyetten izler bulmak mümkündür. Adıyaman kadim bir şehirdir. Geçmişi ile önemli bir yere sahip olan Adıyaman, o günden bugüne daha güzel yerlere gelmiş, herkesin hayran olduğu bir şehir olmuştur. Güzel şehrimizin il olmasında katkısı olan herkese minnet ve şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.