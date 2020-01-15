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Bu kez müzeye selfie için geldiler

Adıyaman Müzesini gezerek eserleri inceleyen ziyaretçiler selfie çekmeyi ihmal etmedi.


Dünyadaki tüm müzelerde eş zamanlı gerçekleştirilen 15 Ocak Müzede Selfie Günü, Adıyaman'da ki müzede de kutlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müzede tüm Dünya ile eş zamanlı Müzede Selfie Günü etkinliği gerçekleştirildi.


2019 yılında toplam 28 bin kişinin ziyaret ettiği Adıyaman Müzesine, Selfie Günü'nde yaklaşık 500 kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler hem eserleri inceledi hem de selfie çekti.

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