Büfe hırsızları yakalandı: 3 gözaltı

Adıyaman'da bir büfeye girerek hırsızlık yapan 3 şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde Eskisaray Mahallesi'nde bulunan bir büfeye girerek 450 paket sigara ve bir miktar nakit para çalan A.Ç., A.İ. ve E.A. isimli 3 şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğinin gerçekleştirdiği titiz çalışmalar sonucunda sabaha karşı kent merkezinde yakalandı. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen A.Ç., A.İ. ve E.A. Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan şahıslardan A.Ç. ile A.İ.'nin daha önceden hırsızlık suçlarından kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.