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Büfe hırsızları yakalandı

Adıyaman’da, bir büfeye girerek hırsızlık yapan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'da, bir büfeye girerek hırsızlık yapan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesinde faaliyet gösteren bir iş yerine giren M.S.K., ile M.Ç., isimli şahıslar buradan 80 paket sigara ile yiyecek çaldı. Yaklaşık bin TL değerinde malzemeler çalan şahıslar daha sonra olay yerinden ayrıldı. Durum üzerine olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahısları kısa sürede kent merkezinde yakalandı. Şahıslar daha sonra sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan her iki şahıstan M.S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.Ç., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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