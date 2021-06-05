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Buğday tarlasında çıkan yangını köylüler söndürdü

Adıyaman’da, buğday ekili bir tarlada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Adıyaman'da, buğday ekili bir tarlada çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Köylüler, ekili alandaki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Bozhöyük köyünde Ahmet Karataş'a ait buğday tarlasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangını fark eden köylüler, alevlere müdahale etti.


Köylülerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülebildi.

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