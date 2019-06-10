Buğday tarlasında yangın

Adıyaman'da buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Adıyaman Kahta Karayolu Beşpınar Mevkiinde bulunan Fatma Özbilgin'e ait buğday tarlasında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden tarla sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık 100 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangına itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük alanın yandığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.