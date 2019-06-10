İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buğday tarlasında yangın

Adıyaman’da buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Adıyaman'da buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Yangın, Adıyaman Kahta Karayolu Beşpınar Mevkiinde bulunan Fatma Özbilgin'e ait buğday tarlasında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını fark eden tarla sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.


Yaklaşık 100 dönümlük buğday tarlasında çıkan yangına itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. Yangında yaklaşık 5 dönümlük alanın yandığı öğrenildi.


Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.