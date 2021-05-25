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Buğday ve arpa tarlalarında korkutan yangın

Adıyaman’da, ekili alanda meydana gelen yangında 70 dönüme yakın arpa ve buğdaylar yandı.

Adıyaman'da, ekili alanda meydana gelen yangında 70 dönüme yakın arpa ve buğdaylar yandı.


Edinilen bilgilere göre, Yarmakaya (Çakal) Köyü yakınlarında bulunan Mehmet Çelik, Mehmet Adak, Mehmet Ulaş, Abidin Ök, Mahmut Ök, Hüseyin Bakır, Mehmet Çabuk ve Hüseyin Kırmızı'ya ait arpa ve buğday tarlalarında yangın meydana geldi. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını çevrede bulunan diğer ekili arazilere sıçramadan söndürdü. Yaklaşık 70 dönümlük alanın yandığı olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarından dolayı vatandaşlar itfaiye erlerine teşekkür ederek onları alkışlayarak uğurladı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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