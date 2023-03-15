İhlas Haber Ajansı

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Bulam-2 köprüsü çöktü, Adıyaman-Çelikhan karayolu ulaşıma kapandı

Adıyaman’da sel felaketi nedeniyle Adıyaman-Çelikhan karayolu üzerinde bulunan Bulam-2 köprüsü çöktü.

Adıyaman'da sel felaketi nedeniyle Adıyaman-Çelikhan karayolu üzerinde bulunan Bulam-2 köprüsü çöktü. Çökme sonrası Adıyaman-Çelikhan karayolu ulaşıma kapatıldı.


Gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak Adıyaman'da da sele neden oldu. Yaşanan sel felaketi nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da pek çok noktada da sel ve su baskınları meydana geldi. Sel felaketi nedeniyle Adıyaman-Çelikhan karayolu üzerinde bulunan Bulam-2 köprüsü de çöktü. Yaşanan çökme sonrası Adıyaman-Çelikhan karayolu ulaşıma kapatıldı.


Konu ile ilgili Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çelikhan yolu üzerinde bulunan Bulam-2 köprüsünde yoğun yağış kaynaklı çökme yaşanmış olup Adıyaman-Çelikhan karayolu geçici olarak araç trafiğine kapatılmıştır. Karayolları Bölge Müdürlüğünün çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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