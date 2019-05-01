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Bulduğu halsiz baykuşu besleyip doğaya bıraktı

Adıyaman’da, kendisine ait iş yeri önünde halsiz bir şekilde yatan baykuşu bulan esnaf, baykuşu doyurup kendisine getirdikten sonra doğaya bıraktı.

Adıyaman'da, kendisine ait iş yeri önünde halsiz bir şekilde yatan baykuşu bulan esnaf, baykuşu doyurup kendisine getirdikten sonra doğaya bıraktı.


Yeni Mahalle Karapınar Caddesi üzerinde erkek kuaförü olan Yılmaz Kurtar, sabah saatlerinde iş yeri önündeki kaldırımda halsiz bir şekilde yatan baykuşu fark ederek onu bir kutuya koyup besledi.


Bir süre baykuşu besleyen esnaf Yılmaz Kurtar, baykuşun canlanarak kendisine gelmesi sonrası baykuşu doğaya bıraktı.

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