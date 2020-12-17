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Bulduğu parayı sahibine teslim etti

Adıyaman’da bir kişi kaldırımda bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Adıyaman'da bir kişi kaldırımda bulduğu parayı sahibine teslim etti.


Adıyaman Turgut Reis Mahallesi hükümet binası yanında Şahin Yahşi isimli vatandaş yolda yürürken kaldırımda ki parayı fark etti. Bulduğu 700 TL'yi Adıyaman Belediyesi İlan Bürosuna teslim etti. Belediye görevlisi tutanak ile parayı teslim aldı.


Belediye hoparlöründen bir miktar para bulunduğu anonsu üzerine parayı kaybeden Faruk Adalı belediyeye giderek parayı teslim aldı.


Faruk Adalı, Şahin Yahşi'ye duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

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