Bulvardaki yağmur suyu dereye akacak

Adıyaman Belediyesi, aşırı yağışlı havalarda Atatürk Bulvarı'nda biriken yağmur suyunun tahliyesi için Marangozlar Sitesi yanındaki dereye 500'lük boru döşedi.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, özellikle kış mevsiminde meydana gelen aşırı yağışlardan sonra Atatürk Bulvarı'nda oluşan göllenmenin ve sel baskınlarının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce bulvarın belli noktalarında kuzey ve güney baks arasına 800'lük boru döşeyen ASKİM, son olarak bulvardaki suyun tahliyesi için Marangozlar sitesi yanında bulunan dereye 500'lük yağmursuyu şebekesi döşedi.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, Atatürk Bulvarı'nda yoğun yağışların neden olduğu aşırı göllenme problemine tedbir almak amacıyla sürdürdükleri çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını dile getirdi.