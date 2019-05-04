Büyükelçi Chris Cooter, Kılınç ile bir araya geldi

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Tarihi ve coğrafi gezi kapsamında Adıyaman'a gelen Kanada Ankara Büyükelçisi Chris Cooter ve eşi, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Adıyaman'ın tarihi ve doğal güzelliklerine dikkat çeken Kanada Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, “Adıyaman tarihi ve doğal güzellikleriyle oldukça görkemli bir yer. Nemrut Dağı başta olmak üzere birçok önemli değere sahip olan Adıyaman ziyaretimizde sayın başkanımızla da bir araya gelip sohbet etmek istedik. Kendilerine yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise Büyükelçi Chris Cooter'e başarılar dileyerek Adıyaman'a özgü çeşitli hediyeler takdim etti.