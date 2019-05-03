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Büyükelçi Cooter, Vali Pekmez ile bir araya geldi

Bir dizi temasta bulunmak üzere Adıyaman’a gelen Kanada’nın Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter ve eşi, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter ve eşi, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'e nezaket ziyaretinde bulundu.


Ziyarette ilk olarak valilik şeref defterini imzalayan Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter, binlerce yıllık zengin bir tarih ve kültüre sahip Adıyaman'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cooter ve eşini Adıyaman'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Büyükelçi Cooter'e sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerle adeta bir açık hava müzesi konumunda olan Adıyaman'ın zengin tarihi, kültürel değerleri ve sosyo-ekonomik yapısı hakkında bilgi verdi.


Karşılıklı sohbet havasında gerçekleşen ziyaret sonunda Vali Aykut Pekmez, Büyükelçi Cooter'e ziyaret anısına Adıyaman'ı tanıtıcı yayınlardan oluşan bir set ile Adıyaman'a özgü bir adet el dokuması halı armağan etti.

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