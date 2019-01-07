Buz pistine dönen yolda araçlar kaydı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle yollar buz pistine döndü. Kayganlaşan yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Besni ilçesi Yenikent Gaziantep Caddesi'nde yolar buz tuttu. Etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava yolları buz pistine çevirdi. Geceden itibaren etkili olan soğuk hava nedeniyle buz pistine dönen Yenikent Gaziantep Caddesi'nde sürücüler zor anlar yaşandı.

Bazı araçlar yolda kalırken, hafif maddi hasarlı kazalar yaşandı. Sürücüler buz tutan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Çok sayıdaki öğrenci servisi yoluna devam edemezken, öğrenciler okullarına yaya olarak gitmek zorunda kaldı.

Sabahın erken saatlerinden beri Kozluca mevkiinde mahsur kaldıklarını dile getiren İrfan Atalay isimli vatandaş, belediye yetkililerinin tuzlama aracının ve ekiplerinin gelmediğini iddia etti.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri buzlanan yolda güvenlik önlemleri alırken, Yenikent yolunu kapatarak sürücüleri çevreyoluna yönlendirdi. Polis ekipleri Kozluca mevkiindeki sürücüleri de geri dönmeleri için uyardı.