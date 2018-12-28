Adıyaman'da hava sıcaklıklarının geceleri eksi 7'ye kadar düşmesi nedeniyle buz sarkıkları oluştu.

Yaklaşık 1 haftadan beri etkili olan yağmur yağışı ve ardından yüksek yerlerde ki kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığı düştü. Hava sıcaklığının özellikle yüksek kesimlerde eksi 7 dereceye kadar düşünce, sular buz tuttu.

Yüksek tepe ve dağlardan akan kar suları donunca buz sarkıkları oluştu. Adıyaman merkeze bağlı Çamlıca Köyünün dağlık kesiminin biz kısmını buz sarkıkları kapladı.