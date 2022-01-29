Buz tutan zeminde düşüp metrelerce kaydı

Adıyaman'da iş yerinin önünde yürürken buzlanma nedeniyle düşüp metrelerce kayan vatandaşın görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

Adıyaman'da yoğun kar yağışı ve soğuk hava beraberinde kazaları da getiriyor. Kar yağışı sonrasında buz tutan cadde ve sokaklar vatandaşlar için tehlikeye neden oluyor. Turgut Reis Mahallesinde kaldırımda kar olduğu için iş yerinin önünden yürümek isteyen vatandaş, buzlanma olan yerde düşerek metrelerce sürüklendi. İş yerinin önünde bulunan kaymaz paspas, düşen şahsın yaralanmasına engel oldu. Düştüğü yerden kalkan şahıs ne olduğunu anlayamadan, olayın şaşkınlığı ile yürümeye devam etti.

İş yeri sahibi Mustafa Demirtaş, sabah iş yerini açtığında paspasın toplanmış olduğunu görünce güvenlik kamerasına baktı ve düşme anına ait görüntüleri gördü.

Mustafa Demirtaş, “Yoğun kar yağışından sonra o gece soğuktan dolayı don olmuştu. Ofisin önünde de kar vardı. Kardan dolayı sabah geldiğimde paspasın yerinden oynadığını görünce güvenlik kamerasına baktım. Görüntüyü izlediğimde vatandaşın kaydığını gördüm” dedi.