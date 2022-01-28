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Buzlu yolda düşen kadın, hastanelik oldu

Adıyaman’da buzlu yolda kayarak yere düşüp yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da buzlu yolda kayarak yere düşüp yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Tut ilçesine bağlı Havutlu Köyünde yaşayan Fatma Öztürk (80), buzlu yolda kayarak yere yığıldı. Yaralanan kadının yardımına yakınları ile köylüler yetişti. Yaralı Fatma Öztürk için durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gönderilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fatma Öztürk, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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