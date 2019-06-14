Çakırhüyük ÇPAL'den yılsonu gösterisi

Adıyaman'ın Besni ilçe bağlı Çakırhüyük Çok Programlı Lisesi, sene sonu tiyatro gösterisi ile 2018-2019 eğitim dönemine veda etti.

Besni Toplum Merkezi İlçe Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Canlı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Akdoğan, Okul Müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler düzenledikleri gösterileriyle, etkinliğe gelen konuklara eğlenceli anlar yaşattı. Turgut Özakman'dan uyarlanan ‘'Ah Şu Gençler'' adlı eseri sahneye koyan öğrenciler, anne, babaları ve diğer konuklara gösterilerini sergileme heyecanı yaşadılar. Tamamen kendi imkanları ile hazırlamış oldukları gösteride, öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okundu. İlk defa bir tiyatro gösterisinde yer alan öğrenciler, kısa bir hazırlık sürecinin ardından sergiledikleri oyun ile büyük beğeni topladı. Okul Müdürü Ömer Kızıl, sosyal faaliyetlerin öğrencilerin kişisel gelişimlerine önemli katkıları olduğunu vurgulayarak bu çalışmaları önemsediğini belirtti. Çalışmada emeği geçen Matematik Öğretmeni Merve Ulutan, Felsefe Öğretmeni Nursel Kaya ve rol alan öğrencilere teşekkür etti.

Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'in de izlediği tiyatro gösterisinde, hazırladıkları bu güzel gösteri için öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.