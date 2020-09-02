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Çakmak içerisinden uyuşturucu çıktı

Adıyaman’da, çakmak içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman'da, çakmak içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği A.D., isimli şahsı durdurarak üst araması gerçekleştirdi. Polis ekipleri şahsın cebinde bulunan çakmağın iç kısmına gizlenmiş 0,5 miktarında metamfetamin maddesi ele geçirdi. Polis ekipleri ele geçirilen uyuşturucu maddesine el koydu. Polis ekipleri aynı zamanda A.D., isimli şahsı polis merkezine götürdü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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