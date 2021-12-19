Çaldığı altınlarla araba ve telefon alan hırsız tutuklandı

Adıyaman'da, çaldığı 250 bin TL değerindeki ziynet eşyalarıyla araba ve cep telefonu satın alan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Siteler Mahallesi'nde bulunan bir ikamete giren Şahin B. (22), burada 250 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çaldı. Bir süre sonra durumu fark eden ikamet sahipleri polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemeler sonrasında şahsın çaldığı ziynet eşyalarını bozdurmak için Gaziantep'e gittiği tespit edildi. Şahin B.'nin peşine düşen polis ekipleri şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şahsın, Gaziantep'te ziynet eşyalarını bozdurduktan sonra 1 adet araç, 1 adet cep telefonu aldığı ve paranın bir kısmıyla çeşitli harcamalarda bulunduğu ve bir kısmını ise kendisine ait banka hesabına yatırdığı tespit edildi. Gözaltına alınan ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahıs sorguya alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine gönderilen Şahin B.'nin 5 farklı suçtan kaydının olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.