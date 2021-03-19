Çaldıkları malzemelerle jandarmaya yakalandılar

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 60 metre kafes tel, 1 adet demir kapı, 300 metre dikenli tel, 3 top çit tel çalındı. İhbar üzerine kısa sürede harekete geçen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayları gerçekleştiren H.Ö., A.K., ve H.Y.K., isimli 3 şahsı yakaladı. Çaldıkları malzemelerle birlikte yakalanan şahıslar gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.