Çaldıkları motosikleti satmak isterken yakalandılar

Adıyaman'da, 2 şahıs, çaldıkları motosikleti bir başkasına satmak istedikleri esnada polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesinde Sait Sağlam'a, ait plakasız motosiklet P.K., ve Ö.M., isimli şahıslar tarafından çalındı. Her yerde motosiklet ile şahısları arayan polis ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında Fatih Mahallesinde P.K., ve Ö.M., isimli kişilerin çaldıkları motosikleti satmaya çalıştıkları tespit edildi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri her iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Her iki şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken motosiklette ise el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.