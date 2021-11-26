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Çaldıkları motosikletle fazla gidemediler: 2 gözaltı

Adıyaman’da park halindeki motosikleti çalan 2 şahıs fazla gidemeden gözaltına alındı.

Adıyaman'da park halindeki motosikleti çalan 2 şahıs fazla gidemeden gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi'nde Adnan Asani'ye ait park halindeki 02 MA 1450 plakalı motosikleti çalan 2 şahıs, çaldıkları motosiklet ile fazla uzaklaşamadan vatandaşlar tarafından yakalandı. Yakalanan her 2 şahıs olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan hırsızlık zanlıları, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi, ardından polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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