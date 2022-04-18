Çalınan motosikleti bulana ödül verilecek

Adıyaman'da, park halinde bulunan bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Motosikleti çalınan kişi, motosikletini bulana 2 bin TL para ödülü vereceğini duyurdu.

Edinilen bilgilere göre Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 2027 Sokak içerisinde park halindeki bulunan Muhammed Atalay'a, ait 02 HP 648 plakalı motosiklet gece saatlerinde çalındı. Motosikleti çalan şahıs yada şahıslar motosikletle birlikte kayıplara karışırken durumu bir süre sonra fark eden Muhammed Atalay, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polisler, çalınan motosikletin bulunması, olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların ise yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan motosiklet sahibi Mahmut Atalay, motosikletini bulana 2 bin TL ödül vereceğini de belirtti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.