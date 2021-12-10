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Çalıntı motosiklet terk edilmiş halde bulundu

Adıyaman’da, yaklaşık 20 gün önce çalınan motosiklet terk edilmiş halde bulundu.

Adıyaman'da, yaklaşık 20 gün önce çalınan motosiklet terk edilmiş halde bulundu.


Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 20 gün önce Bahçecik Mahallesinde çalınan Ahmet Bal'a ait 02 HS 628 plakalı motosiklet, Altınşehir Mahallesinde devriye görevi yapan polis ekiplerince park halindeyken bulundu. Terk edilmiş vaziyette bulunan motosiklette polis ekiplerince incelemeler yapıldı. Gerçekleştirilen incelemelerin ardından motosiklet sahibine teslim edildi. Polis ekipleri motosikleti çalan ve daha sonra Altınşehir Mahallesine bırakan şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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