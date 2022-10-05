İhlas Haber Ajansı

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Çalıntı motosikletle polislerden kaçamadı

Adıyaman’da yunus polis ekiplerinin ’dur’ ikazlarına uymayarak çalıntı motosiklet ile kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'da yunus polis ekiplerinin 'dur' ikazlarına uymayarak çalıntı motosiklet ile kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Kap Cami Mahallesi'nde devriye görevi yapan Yunus Polis ekipleri Halit E., isimli şahsın kullandığı plakasız motosikletten şüphelenerek motosikleti durdurmak istedi. Yunus polislerinin dur ikazlarına uymayan şahıs kaçmaya başlayınca kovalamaca yaşandı. Yunus polis ekiplerince birkaç dakika içerisinde yakalanan şahıs gözaltına alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde motosikletin birkaç gün önce kent merkezinde çalındığı öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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