İhlas Haber Ajansı

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Çalıntı motosikletle yakalanan şahıs, gözaltına alındı

Adıyaman’da, çalıntı motosiklet ile polis ekiplerine yakalanan şahıs, gözaltına alındı.

Adıyaman'da, çalıntı motosiklet ile polis ekiplerine yakalanan şahıs, gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Hoca Ömer Mahallesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.B'yi durdurdu. Motosikletiyle durdurulan M.B'nin üst araması ve kimlik kontrolü yapılırken motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. Plakasız çalıntı motosikletle yakalanan M.B., gözaltına alınırken motosiklet ise otoparka çekildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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