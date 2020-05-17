Cam silerken 4. kattan aşağıya düştü

Adıyaman'da, 5 katlı bir binanın 4.katında ikamet eden kadın, cam sildiği esnada dengesini kaybederek aşağı düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Fatih İlkokulu karşı sokağında ikamet eden Fatma K. (61), ikamet ettiği evinin penceresini sildiği esnada dengesini kaybederek, 4. kattan aşağıya düştü. Vatandaşlar tarafından fark edilen olay 112 acil sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrasında Fatma K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fatma K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.