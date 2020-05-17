İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cam silerken 4. kattan aşağıya düştü

Adıyaman’da, 5 katlı bir binanın 4.

Adıyaman'da, 5 katlı bir binanın 4.katında ikamet eden kadın, cam sildiği esnada dengesini kaybederek aşağı düşmesi sonucu ağır yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Fatih İlkokulu karşı sokağında ikamet eden Fatma K. (61), ikamet ettiği evinin penceresini sildiği esnada dengesini kaybederek, 4. kattan aşağıya düştü. Vatandaşlar tarafından fark edilen olay 112 acil sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahaleleri sonrasında Fatma K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fatma K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.