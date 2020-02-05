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Cama çarpan yavru atmaca battaniyede ısıtıldı

Adıyaman’da evin camına çarpan ve yaralanan yavru atmaca, battaniyeye sarılarak evde ısıtıldı.

Adıyaman'da evin camına çarpan ve yaralanan yavru atmaca, battaniyeye sarılarak evde ısıtıldı.


Hava sıcaklığının gece eksilere düştüğü Adıyaman'da hayatı olumsuz etkileyen soğuk havadan hayvanlar da etkileniyor. Esentepe Mahallesi Karadağ ormanlık alanına yakın bölgede Hakan Sapdüzen'e ait evin camına çarpan yavru atmaca yere düştü. Cama çarpan ve binanın bahçesine düşen atmacayı yaralı halde eve getiren Hakan Sapdüzen, kuşu battaniyeye sardı. Sapdüzen bir taraftan atmacayı ısıtırken diğer taraftan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.


Yavru atmacayı teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin, atmacanın tedavisini yaptıktan sonra doğaya bıraktıkları öğrenildi.

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