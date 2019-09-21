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Cami cemaatine aşure dağıtıldı

Adıyaman merkez Kab Camii’nde Muharrem Ayı nedeniyle aşure programı düzenlendi.

Adıyaman merkez Kab Camii'nde Muharrem Ayı nedeniyle aşure programı düzenlendi.


Kab Cami cemaati ve cami görevlileri tarafından İkindi Namazının ardından aşure dağıtıldı. Cami avlusunda yapılan kazanlar dolusu aşure cemaate, esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı.


Her yıl Muharrem Ayı dolayısıyla aşure dağıttıklarını belirten Kab Cami İmam Hatibi Feti Erdil, “Her yıl geleneksel hale getirdiğimiz etkinliği bu yılda sürdürdük. Bu yıl bin kişilik aşure dağıttık. Cami cemaatinin katkılarıyla hazırladığımız aşure etkinliğine her yıl olduğu gibi bu yılda vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi” diye konuştu.

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