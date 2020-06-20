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Camı kırarak telefonları çaldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi elindeki sopa ile camı kırarak 2 adet cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi elindeki sopa ile camı kırarak 2 adet cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Hırsızlık, Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle İstasyon Caddesi üzerinde bulunan cep telefonu satışı yapan iş yerinde gerçekleşti. Hasan Özdemir'e ait iş yerinin önüne gelen bir kişi gece geç saatte etrafı kontrol ettikten sonra elindeki sopayla cama vurarak kırdı. Kırık camdan elini uzatan hırsızlık zanlısı Hüseyin C., 2 adet cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı.


Sabah iş yerine geldiğinde camın kırıldığını ve telefonların çalındığını gören iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek, yaptığı çalışmada hırsızın kimliğini tespit ederek yakaladı.


Gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın çaldığı telefonlar ise iş yerine teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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