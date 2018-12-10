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Cami musluklarını çalan hırsız yakalandı

Adıyaman’da bir camideki muslukları çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'da bir camideki muslukları çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Abdülkadir Geylani Camii'ne gelen A.A., caminin abdesthane bölümüne girerek 10 adet demir musluğu çaldı. Zanlı güvenlik kameralarına yakalanırken, durumu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis ekipleri, zanlıyı kent merkezinde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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