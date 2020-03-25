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Cami ve kurum duvarına yazılan yazıları polis sildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde cami ve kamu kurumlarının duvarlarına yazılan ırkçılık içerikli yazılar polis tarafından silindi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde cami ve kamu kurumlarının duvarlarına yazılan ırkçılık içerikli yazılar polis tarafından silindi.


Gölbaşı Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan merkez Ulu Cami ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarının duvarlarına ırkçı yazılar yazan kimliği belirsiz kişi ve ya kişiler tarafından sprey boya ile yazılan yazıya vatandaşlar tepki gösterildi. Vatandaşlar, yapılan yazılardan dolayı durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak yazıları boyayla sildi.


Polis ekipleri yazıyı yazan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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