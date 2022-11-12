İhlas Haber Ajansı

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Camide deprem tatbikatı

Adıyaman’da yatsı namazını kılmak için camiye giden cemaat namaza Türkiye genelinde yapılan deprem tatbikatı için ara verdi.

Adıyaman'da yatsı namazını kılmak için camiye giden cemaat namaza Türkiye genelinde yapılan deprem tatbikatı için ara verdi.



Adıyaman'ın Turgut Reis Mahallesi'ndeki Hacı Mehmet İnan Camii'ne yatsı namazı için giden cemaat, farzı kıldıktan sonra Türkiye genelinde yapılan tatbikata katıldı. Cami imamı Mehmet Çelik deprem anında yapılması gerekeni uygulamalı olarak gösterdi. Yere çömelen cemaat bir süre bu şekilde kaldı. Cemaat tatbikatın ardından namaza devam etti.

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